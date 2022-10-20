Общество

Школу в Заречном проверили после фото с тараканом в компоте

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В Заречном проверили образовательные учреждения, ученики которых пожаловались на качество питания. Школу № 220 посетили после сообщений о холодной еде, № 222 - после публикации фото с тараканом в компоте.

О результатах визитов рассказал на личной странице во «ВКонтакте» глава города Олег Климанов. По его словам, проверки в этих школах были запланированы и так, но на другой день.

В состав комиссии вошли родители, представители департамента образования, комбината школьного питания и администрации. У них не возникло претензий к тому, как хранятся продукты и готовятся блюда.

«Во время завтрака детей в школьных столовых было много. Творожная запеканка, судя по их ответам, хорошая. Что касается инцидента, произошедшего в школе №222: отмечу, что на момент проверки нарушений в этой школе не обнаружено. Несмотря на то, что на момент проверки насекомых не обнаружено, учреждение взято на родительский контроль и контроль администрации», - добавил Климанов.

В ближайшие месяцы там собираются провести еще несколько проверок.

Фото с тараканом в стакане компота появилось в Сети в середине октября. «Нашли чему удивляться», «Они всегда там такие были. Их сколько пытались травить, но ничего не изменилось. И именно из-за этого я там не кушала», - высказались тогда горожане.

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Источник — фото vk.com/klimanov59
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