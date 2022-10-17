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Общество

Родители пензенских школьников продолжают жаловаться на питание

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В школах Пензенской области из-за жалоб проведут дополнительные проверки качества горячего питания. Сложившаяся ситуация обсуждалась на совещании в региональном правительстве в понедельник, 17 октября.

«Жалобы, которые есть сейчас, обращают внимание на то, что тенденция в отдельных учебных заведениях не очень хорошая. Это надо проверить», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

Министру образования Алексею Комарову дано поручение заняться организацией проверок с 17-го числа и уложиться в ближайшие десять дней. К мероприятиям нужно привлечь родителей, критические замечания которых впоследствии должны быть учтены.

В случаях подтверждения нарушений материалы будут передавать в правоохранительные органы.

«В настоящее время горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях Пензенской области. В 2022-2023 учебном году столовые посещают 129 тысяч 305 школьников, это 97,5% от общего числа учащихся», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Ранее сообщалось, что в гимназии № 13 проведут проверку после жалоб родителей на питание. Посетивший учреждение мэр Пензы предложил скорректировать существующую систему, разделив обязанности: школа должна заниматься образовательным процессом, а организацию питания следует возложить на муниципальное автономное учреждение города.

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