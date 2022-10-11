В гимназии № 13 проведут проверку после жалоб родителей на питание

Родители учеников из гимназии № 13 пожаловались на ненадлежащую организацию питания в образовательном учреждении.
Сложившаяся ситуация потребовала выезда на место главы администрации Пензы Александра Басенко.
Он оценил объем выхода готовых продуктов, режим их хранения, соответствие производимых блюд технологическим картам питания. И в итоге поручил городскому управлению образования провести проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
«Учитывая, что родители периодически высказывают недовольство по организации питания в различных учебных заведениях, он предложил рассмотреть возможность корректировки существующей системы школьного питания», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Под корректировкой подразумевается разделение обязанностей: школа должна заниматься образовательным процессом, а организацию питания следует возложить на муниципальное автономное учреждение города Пензы.
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