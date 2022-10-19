Пензенские депутаты предложат изменения в законе о мобилизации

19.10.2022 | 14:30

В пятницу, 21 октября, депутаты регионального парламента планируют выступить с законодательной инициативой: внести в Госдуму РФ проект изменений в статье 8 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Законопроект предусматривает возможность расходов, возложенных на военные комиссариаты, в частности на материально-техническое обеспечение, в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации».

Проект изменений будет направлен министру обороны Российской Федерации Cергею Шойгу, представлен депутатам Государственной Думы Дмитрию Каденкову, Георгию Камневу, Игорю Руденскому и Александру Самокутяеву, сенаторам от Пензенской области в Совфеде Юлии Лазуткиной и Николаю Кондратюку и в законодательные органы субъектов России с просьбой о поддержке.

Александра Самокутяева попросят сопровождать проект федерального закона на всех этапах его рассмотрения в Госдуме.

На сентябрьской сессии (последней, которую провели депутаты Заксобра Пензенской области в прежнем созыве) был принят законопроект, предусматривающий предоставление органам исполнительной власти субъектов России право финансировать военкоматы и общественно-государственные военно-патриотические организации, в частности ДОСААФ России.