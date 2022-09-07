Общество

Заксобр предложил финансировать военкоматы из бюджетов регионов

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В среду, 7 сентября, состоялась последняя в этом созыве сессия Законодательного собрания Пензенской области.

Одним из документов, принятых депутатами, стал проект изменений федерального законодательства. Его представил первый зампред регионального правительства Олег Ягов.

Проект предусматривает предоставление органам исполнительной власти субъектов России права осуществлять расходы на материально-техническое обеспечение военных комиссариатов и общественно-государственных военно-патриотических организаций, в частности ДОСААФ России.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что предоставление регионам такого права позволит «своевременно, качественно и на высоком уровне решать задачи по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных Сил Российской Федерации».

Проект изменений будет представлен депутатам Государственной Думы Дмитрию Каденкову, Георгию Камневу, Игорю Руденскому и Александру Самокутяеву, сенаторам от Пензенской области в Совфеде Юлии Лазуткиной и Николаю Кондратюку и законодательным органам субъектов России.

Александра Самокутяева попросят сопровождать проект федерального закона на всех этапах его рассмотрения в Госдуме.

Также пензенские законодатели подготовили соответствующее обращение к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко.

«В условиях проводимой на Украине спецоперации военные комиссариаты и ДОСААФ России должны полноценно обеспечиваться всеми необходимыми ресурсами для эффективного исполнения возложенных на эти организации обязанностей по мобилизационной работе и военно-патриотическому воспитанию», - подчеркнул докладчик.

Губернатор Олег Мельниченко так прокомментировал законопроект: «С учетом комплектования резерва генерального штаба стало понятно, что ресурсов для решения таких задач в военкоматах не хватает. Необходимо вносить изменения в федеральное законодательство и давать субъектам право за счет резервного фонда поддерживать мероприятия, которые проводятся военкоматом. С ДОСААФ все понятно - это подготовка граждан к военной службе».

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Гость||

Что это я сейчас прочитал?

Гость||

Уже и военкоматы власти федеральные не хотят финансировать. А не они ли все время говорили что это святая обязаннось власти защищать государство. Куда они свои нефтяные и газовые деньги прячут?

Гость||

Года до 2006 местные власти, на усмотрение Глав районов имели возможность оказывать помощь военкоматов,не финансировать, а именно помогать, потом это все похерили.

Гость||

Все поняли, что инициатива идёт исключительно снизу! Это есть пожелания трудящихся области. Без этого нам не построить счастливое будущее. Суть в том, что выплаты участникам СВО вешают на бюджет области. Всё просто, хотя слов умных много.


Имя: Гость
Комментарий:

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