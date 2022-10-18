В колышлейской школе проверили качество питания учеников

18.10.2022 | 18:13

В кабинете директора колышлейской школы имени А. С. Пушкина представители разных ведомств перебирали бумаги, задавали вопросы руководству. Неспециалисту трудно поверить, но именно так проходит проверка качества питания в учреждениях образования.

«Меню утверждено руководителем школы - директором. Оно сейчас не согласовывается с Роспотребнадзором, а его составляют сами в соответствии с санитарными требованиями. Меню составлено правильно», - сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Князькова.

«Школа, специалисты все соблюдают, требования выполняют по поставкам продукции животного происхождения: масло сливочное, котлеты, тефтели, мясо (говядина, свинина) - все идет по ветеринарным документам, согласно накладным», - отметил инспектор отдела управления Россельхознадзора Борис Китаев.

Такие проверки выборочно проводят по всему региону. Инспектирующая бригада о своем визите не предупреждает.

Журналисты хотели видеть не документы, а детские завтраки и обеды. Первое впечатление - порции выглядят симпатично. Тефтели и рис с тарелок школьников исчезают быстро.

«Очень вкусно всегда в столовой все», - поделился мальчик.

Родители в неофициальных беседах подтверждают: в колышлейских школах кормят хорошо, при том что средняя стоимость обеда здесь - 60 рублей. Это ниже, чем в Пензе, где жалобы на еду от учеников поступают нередко.

Результатом проверок станут не слова «вкусно - не вкусно». Предстоит сделать серьезные выводы.

«Решение у нас принимают Россельхознадзор с Роспотребнадзором - они дают свои сведения в районную прокуратуру, а районная прокуратура дает заключение в областную», - пояснила ведущий специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Алена Пугачева.

В следующем году во всех школах региона должны начать действовать единые стандарты питания.