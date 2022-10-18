Эксперт дал совет, что делать, если пропала связь с мобилизованным

18.10.2022 | 11:24

Первые группы мобилизованных для участия в специальной военной операции россиян отправились в южные регионы страны для дополнительной подготовки.

По словам бывшего начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения военно-воздушных сил России полковника в отставке Сергея Хатылева, военнослужащие могут долгое время не выходить на связь с родственниками.

«Установлен единый порядок. Военнослужащие по контракту (не только офицеры, но и категории солдаты, сержанты и другие) выполняют требования, установленные Минобороны. Военнослужащим четко определено: командир части, подразделения соблюдает, что телефоны сданы, находятся в определенном месте. В определенное время (телефоны) предоставляются (то ли раз в неделю, то ли в конце рабочего дня - решает командир). Солдат в присутствии командира звонит, общается, говорит», - сообщил Хатылев в интервью URA.ru.

Бывший военный отметил, что мобилизованные могут редко выходить на связь, так как будут выполнять поставленные перед ними задачи. Эксперты считают, что близким не стоит сильно волноваться, если мобилизованный не выходит на связь одну-две недели.

Если от призванного в ряды Вооруженных сил РФ нет сообщений долгое время, то можно обратиться в воинскую часть, к которой он приписан, или в военкомат, где он проходил комиссию.

«Можно попробовать позвонить по номеру 122 или на номера горячей линии Минобороны РФ: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46. Информацию предоставляют только близким родственникам: родителям, жене, дочери, сыну», - рассказал юрист Сергей Петров.

Психологи рекомендуют родителям, женам и подругам мобилизованных мужчин разрешить себе эмоции и поддерживать рутину. По их мнению, сохранить спокойствие в такой ситуации нельзя.

«Да, в зоне боевых действий может случиться всякое, тут нет никаких гарантий. Но продумывание самых негативных вариантов никак не влияет на то, как будут развиваться события», - считает клинический психолог, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов.