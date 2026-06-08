9 июня в Пензенской области будет жарко и дождливо

9 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на вторник уличные термометры покажут +9...+14 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +24...+29, вероятен кратковременный дождь, возможны гроза и град.
К ночи на среду прогнозируется +10...+15, осадки сохранятся.
На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе благодаря господству поля повышенного давления ожидается по-летнему теплая погода.
В старину подмечали: если 9 июня разгуляется непогода, осень окажется ненастной.