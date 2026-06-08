9 июня в Пензенской области будет жарко и дождливо

Общество

9 июня в Пензенской области будет жарко и дождливо
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9 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +9...+14 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +24...+29, вероятен кратковременный дождь, возможны гроза и град.

К ночи на среду прогнозируется +10...+15, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе благодаря господству поля повышенного давления ожидается по-летнему теплая погода.

В старину подмечали: если 9 июня разгуляется непогода, осень окажется ненастной.

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