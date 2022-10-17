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Общество

«ТТК» предлагает пензенцам новый «Цифровой» пакет услуг

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Этой осенью новые клиенты «ТТК» могут получить уникальную возможность подключить комплекс современных цифровых услуг по доступной цене. Тарифный план «Цифровой» в Пензе включает пакет услуг: домашний интернет, «Интерактивное ТВ» и антивирусную защиту.

«ТТК» в тарифном плане «Цифровой» предлагает домашний интернет с оптимальной скоростью до 100 Мбит и надежной защитой от компьютерных вирусов, более 130 каналов «Интерактивного ТВ» с возможностью просмотра лучших ТВ-каналов и фильмов на любых устройствах, функции управления эфиром, «мультискрин», большой архив телепрограмм и широкий выбор подписок на видеопрокат.

Жители более чем трехсот городов России уже пользуются услугами «ТТК» и знают, что домашний интернет - это хорошее соотношение цены и качества, стабильная скорость в любое время суток, безопасность сетевых ресурсов с защитой от вирусных угроз. «Интерактивное ТВ» от «ТТК» - это выбор контента по интересам, удобное управление и комфорт просмотра.

С подробными условиями акции в Пензе можно ознакомиться на сайте myttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8-800-775-0-775.

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