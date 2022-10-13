Общество

В Пензе исследуют препарат для лечения тромбоэмболии

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С октября клиническая больница имени Г. А. Захарьина участвует в большом исследовании препарата «Фортелизин», который, по мнению медицинского сообщества, может широко применяться для лечения тромбоэмболии легочной артерии.

«Данное заболевание является опасным. По причинам смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оно занимает третье место (после инфаркта миокарда и инсульта). Тромбоэмболия - это закупорка тромбом легочной артерии или ее ветвей. Изначально тромб может формироваться, например, в варикозных венах нижних конечностей», - сообщил руководитель регионального сосудистого центра клинической больницы им. Г. А. Захарьина Дмитрий Максимов.

К данному заболеванию могут привести также онкологические и другие патологии, в том числе и перенесенная коронавирусная инфекция. Правильное определение диагноза и грамотно подобранные препараты - залог успеха.

С отечественным препаратом «Фортелизин» врачи знакомы уже несколько лет. Его использовали и продолжают применять в лечении пациентов с острыми инфарктом миокарда, нарушением мозгового кровообращения. Показания к применению расширятся, если исследование будет пройдено и лекарство даст высокий терапевтический эффект.

«Данный препарат хорош тем, что его не надо титровать в зависимости от массы тела или от полового признака пациента, то есть достаточно ввести болюсно. Тромболитическую терапию могут провести как врачи скорой помощи в реанимации, так и, если пациент поступает в наше лечебное учреждение, реаниматологи на базе кардиореанимации», - рассказал Дмитрий Максимов.

В одной только клинической больнице имени Г. А. Захарьина за год проходят лечение более трех десятков человек с диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии».

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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