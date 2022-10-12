В загородном лагере «Юность» завершается ремонт корпусов

12.10.2022 | 10:08

В детском оздоровительном лагере «Юность», расположенном в Пензенском районе, идет ремонт корпусов.

Ежегодно в учреждении, которое является структурным подразделением пензенского детского центра «Спутник», отдыхают более тысячи ребят.

В этом году ремонт проводится в пяти лагерях, сумма на эти цели составила более 55 млн рублей. Более 9 млн предназначено на ремонт двух корпусов в «Юности».

По словам руководителя подрядной организации, по плану капремонту подлежат фасады, кровли, входные группы, отмостка, предстоит и замена окон. Также обустраиваются дополнительные эвакуационные выходы.

Сейчас работы выполнены на 90%, их планируют завершить в течение одной-двух недель.

«В следующем году программа по капитальному ремонту лагерей в регионе будет продолжена», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.