В загородном лагере «Юность» завершается ремонт корпусов

В детском оздоровительном лагере «Юность», расположенном в Пензенском районе, идет ремонт корпусов.
Ежегодно в учреждении, которое является структурным подразделением пензенского детского центра «Спутник», отдыхают более тысячи ребят.
В этом году ремонт проводится в пяти лагерях, сумма на эти цели составила более 55 млн рублей. Более 9 млн предназначено на ремонт двух корпусов в «Юности».
По словам руководителя подрядной организации, по плану капремонту подлежат фасады, кровли, входные группы, отмостка, предстоит и замена окон. Также обустраиваются дополнительные эвакуационные выходы.
Сейчас работы выполнены на 90%, их планируют завершить в течение одной-двух недель.
«В следующем году программа по капитальному ремонту лагерей в регионе будет продолжена», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.
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