В минобре ответили на самые популярные вопросы о детском отдыхе

21.04.2022 | 09:08

Лето не за горами, и родители многих юных пензенцев мечтают отправить ребенка в загородный лагерь.

О том, как будет проходить оздоровительная кампания, рассказала замминистра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

- Ирина Викторовна, когда начнется первая смена в загородных лагерях Пензенской области?

- Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня, в Международный день защиты детей.

- Как оформить льготную путевку в лагерь?

- Каждый муниципалитет разрабатывает свои правила. В Пензе, к примеру, эта система автоматизирована: на сайте лето58.ру создается электронная очередь. В районах свои правила - необходимо подойти в отдел образования и в порядке живой очереди подать заявление на предоставление путевки.

- Сколько запланировано лагерей и сколько детей будет охвачено отдыхом?

- Стационарных загородных лагерей в области 14, лагерей с дневным пребыванием - 327, труда и отдыха - 22, а также один палаточный. Отдохнуть смогут почти 41,5 тысячи детей, что на 4% больше, чем в прошлом году. А всеми формами оздоровления, включая мини-туристические походы, мастер-классы, лагеря с дневным пребыванием, будет охвачено более 127 тысяч детей.

- Существует ли рейтинг пензенских лагерей?

- Нет. Как правило, если дети уже отдыхали в лагерях, у них сложилось свое мнение. Если ребенку понравилось, он будет ездить туда из года в год. Но большим спросом пользуются путевки на вторую-третью смену в «Строитель», «Юность» и «Зарю». Ребята-спортсмены посещают «Белку» и «Солнечную долину». Кто за чем едет, то он на отдыхе и получает.

- На каком этапе находится программа ремонта лагерей?

- В регионе выделено 55 млн рублей на их модернизацию. В предварительный перечень вошли два лагеря Пензы и по одному лагерю в Кузнецке, Каменском и Сердобском районах. Сразу скажу, чтобы успокоить родителей: все ремонтные работы начнутся после окончания оздоровительной кампании и завершатся в этом году.

Кроме того, в Правительстве РФ рассматривается вопрос федеральной программы по реконструкции старых и строительству новых лагерей. Программа рассчитана до 2030 года. Мы тоже внесли свои предложения о необходимости строительства нового лагеря «Орленок» в Ахунах и восстановления лагеря «Зеленая Поляна» в Шемышейском районе.

- Поедут ли в этом году пензенские дети в «Приморский»?

- В лагеря на Черноморском побережье ежегодно отправляются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году будут направлены 500 детей данной категории. Также путевками будут поощрены 150 представителей талантливой молодежи.

- С какого возраста можно безбоязненно отправлять ребенка в лагерь?

- Ребенок должен быть самостоятельным, уметь самостоятельно себя обслуживать. Родители принимают решение сами в зависимости от самоорганизованности ребенка.

- Можно ли будет одному ребенку поехать в два лагеря за одно лето?

- Можно, но при этом льготная путевка, где родительская плата составляет 30%, будет предоставляться один раз за сезон. Вторую нужно будет покупать за полную стоимость.

- Как это сделать?

- Обратиться непосредственно к руководителю лагеря, предварительно убедившись, что организация внесена в реестр (он размещен на сайте министерства образования). Кроме того, как правило, у каждого лагеря есть свой сайт. Находите контакты руководителя, связываетесь и покупаете путевку, если она есть в свободной продаже.

- Как оформить кешбэк, то есть возврат денег, за отдых ребенка в лагере?

- Нужно зайти на сайт лариэльтур.рф или www.travelline.ru. Это туристические агрегаторы, в которых прописаны все лагеря, в том числе пензенские. Учтите, оплата путевки должна производиться картой «Мир». Также следует иметь в виду, что сумма кешбэка не превышает 20 000 рублей за поездку. То есть если родители полностью оплатят, скажем, путевку в «Приморский», которая стоит порядка 47 тысяч, то им вернется не более 20 тысяч. Если сумма не доходит до 20 тысяч, то возврат составит 50%. Возврат придет в течение 5 дней после оплаты. И еще: при покупке путевок для поездки с ребенком, скажем, в санаторий или на курорт, я рекомендую уточнять, находится ли это место отдыха в реестре по кешбэку.

- Куда можно обратиться с вопросами, касающимися детского отдыха?

- С 1 апреля в министерстве образования работает горячая линия по данной теме. Звонить следует по телефону 52-30-47 с 9:00 до 18:00.