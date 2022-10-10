В 11-м строении «Арбековской заставы» продолжается выдача ключей

10.10.2022 | 17:42

Счастливыми обладателями квартир в октябре стали собственники жилья в третьей очереди Дома у школы.

Особенность здания - продуманные планировки квартир, отличные виды на городские и природные ландшафты. Квартиры там сдаются с предчистовой отделкой, это хорошая возможность реализовать собственные дизайнерские решения.

Рядом располагается современная школа № 78, в шаговой доступности магазины, детские сады, центры развития и салоны красоты, парковая аллея и игровые площадки. Около дома находится храм Адриана и Наталии, в районе - крупные спортивные и социальные объекты.

«Очень рада, что получили ключи от квартиры. Мы покупали жилье для своих детей, исходя из этого выбирали современный микрорайон. Для молодых семей важно, чтобы была школа рядом. Здесь хороший район, отличная транспортная доступность. Особенно порадовала планировка квартиры, в точности как мы ожидали - здесь много пространства для жизни!» - высказалась покупательница квартиры Татьяна.

Руководитель офиса заселения ГК «Территория жизни» Ирина Рыжакова рассказала, что уже в ближайшее время ключи получат более 60 покупателей квартир в третьей очереди 11-го строения, приглашения на приемку направлены клиентам в соответствии с графиком.

«Менеджеры офиса заселения совместно с техническими специалистами проводят клиентов на осмотр жилья, квартира передается согласно регламенту. После этого мы выдаем ключи и вручаем покупателям «набор новосела» с подробной информацией о жилом комплексе, памятками с телефонами нужных служб. Теперь наши покупатели становятся полноправными жителями «Арбековской заставы»!» - отметила она.

Кроме того, в октябре получено разрешение на ввод в эксплуатацию 11-го строения 7-го микрорайона Арбеково. А это значит, что совсем скоро новыми жителями «Арбековской заставы» станет еще больше семей.

В данный момент в доме уже ведутся работы по отделке квартир. Строение возведено по современным стандартам, в подъездах - просторные зоны ожидания, скоростные лифты, система видеонаблюдения, на первых этажах располагаются магазины.

Покупателям предоставляется большой выбор квартир с продуманными классическими планировками и лоджиями. Квартиры сдаются с чистовой отделкой SMART PRO - это позволит владельцам сразу заехать в готовое жилье, не тратя время и деньги на ремонт.

И только в октябре застройщик дарит отделку в подарок за счет снижения стоимости квадратного метра. Акция действует на все строения в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Сейчас купить квартиру с чистовой отделкой можно, воспользовавшись льготной ипотекой с государственной поддержкой по ставке от 1,9% *.

В отделку SMART PRO уже входят межкомнатные двери, натяжные потолки, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, межкомнатные двери, стиральная машина и полностью укомплектованный санузел с сантехникой.

Уже сейчас можно подобрать подходящий вариант квартиры, записавшись на визит в шоурум и офис продаж по телефону 8 (8412) 203-000. Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных. Их адреса: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Не является публичной офертой. Процентная ставка 1,9% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Срок действия указанной процентной ставки - на весь период кредитования.

Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - до 30 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Срок действия акции - до 31.10.2022.

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