Пензенцы встретили День психического здоровья в состоянии стресса

10.10.2022 | 18:20

Пензенцы не спят, пьют успокоительные и нервничают. На улицах почти нет улыбающихся лиц. А если и встретится открытая радость - это дети. Взрослые ходят грустные и сосредоточенные. В таком состоянии горожане и встретили День психического здоровья. Он отмечается в мире начиная с 1992 года. И пожалуй, еще никогда за прошедшие 30 лет россияне не подходили к этому дню в таком встревоженном состоянии. В качестве причины плохого настроения многие называют одно и то же.

«Ну вот из-за мобилизации, переживаем за наших», - отметила прохожая.

«От нервов, от тревожности, от всего вот пью вторую неделю. Потому что уже депрессивное состояние. Хочется, чтобы все завершилось. У меня двое детей и муж», - рассказала женщина.

«Из-за ситуации на Украине переживаешь. Конечно, нервничаю», - поделился мужчина.

Психотерапевт Анатолий Загребаев рассказывает, что поток пациентов у него вырос в феврале. А теперь количество желающих получить помощь специалистов стало просто запредельным.

«Мне и новостей не надо слушать, мне все рассказывают люди, как они переживают, как они страдают, боятся - с этим и приходят. Что удивительно, побежали первые мужчины», - подчеркнул психотерапевт.

По словам Анатолия Загребаева, большая часть населения скоро успокоится, пережив все этапы стресса и адаптировавшись к нему. Психотерапевт дал главный совет на данном этапе.

«Я думаю, что не все общество у нас находится в панике. И нужно концентрироваться вокруг тех людей, которые умеют управлять собой, а значит, могут научить и других», - порекомендовал Анатолий Загребаев.

А еще нужно просто жить, заниматься рядовыми делами, физкультурой, творчеством и гулять. Если ничего не помогает, купить успокоительное. Следующий шаг - обращение к специалистам. Доводить психику до истощения не стоит, это грозит невротическими расстройствами и другими опасными заболеваниями.