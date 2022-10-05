В Минцифры рассказали об основаниях направления повестки через Госуслуги

05.10.2022 | 10:48

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал информацию, которая продолжает распространяться в интернете и ряде СМИ.

Глава ведомства в очередной раз опроверг слухи о доставке повесток военнообязанным через портал Госуслуги.

«Юридически значимых оснований, чтобы повестка направлялась на Госуслуги в электронном виде, нет. Все разговоры на эту тему, так же как и про QR-коды для тех, у кого есть бронь, не имеют оснований», - заявил Максут Шадаев.

Министр отметил, что его ведомство продолжает работу по отсрочке от мобилизации для сотрудников ИТ-сферы и телеком-компаний.

«Мы формируем списки [на отсрочку] и ежедневно передаем их по сотрудникам тех компаний, которые имеют право на освобождение от мобилизации. Уже три списка передали, сегодня будет четвертый», - подчеркнул министр.

Шадаев рассказал о постоянных атаках на государственные сервисы в интернете.

«Госуслуги много раз были под атакой. Многие компании сейчас начали заниматься укреплением информационной безопасности. Теперь те, кто раньше особо не думал про инфобез, поняли, что все серьезно. Сейчас главная задача — безопасность наших ресурсов. Все последние атаки на Госуслуги прошли без ущерба, проблем в функционировании мы не увидели», - заявил глава Минцифры.