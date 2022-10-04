Общество

Пензенцам не стоит брать микрозаймы на военную экипировку

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Специалисты АНО «Российская система качества» (Роскачество) отмечают, что с введением частичной мобилизации некоторые микрофинансовые организации моментально подстроились под ситуацию и стали предлагать займы на «экипировку и аптечку», обещая выдать деньги за час с «98% вероятностью одобрения».

«Такие предложения отчасти связаны с дефицитом аптечек, амуниции, военных товаров и резкого скачка цен на экипировку, когда на некоторые категории товаров он составил 1 000%», - пояснили в Роскачестве.

Так, по информации издания Baza, цены на бронежилеты в некоторых магазинах выросли почти на 2 000%. Если январе этот товар стоил порядка 7 000 рублей, то через восемь дней после объявления мобилизации цена подскочила до 135 тысяч.

В разы подскочил спрос на камуфляж, берцы, тактику, рюкзаки, спальники. Также россияне сметают с полок балаклавы, шарфы-снуды, термобелье и берцы.

Заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева не рекомендует обращаться в МФО за быстрыми деньгами на экипировку.

«Даже ставка 1% в день за месяц превратится в 30% от суммы займа. И хотя законодательство ужесточило требования к размерам максимальных выплат по процентам и неустойкам, при просрочке даже незначительная сумма может существенно вырасти. В условиях неопределенности риски просрочки платежей увеличиваются, поэтому от использования заемных средств вообще лучше отказаться», - пояснила она.

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