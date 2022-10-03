Стало известно, что должно произойти для окончания мобилизации

03.10.2022 | 10:52

В России продолжается частичная мобилизация, которая была объявлена президентом страны Владимиром Путиным.

В ее рамках в ряды вооруженных сил РФ будет призвано около 300 000 военнообязанных.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, для участия в СВО будут привлечены лица с боевым опытом, отслужившие в армии или с необходимой военно-учетной специальностью.

В ряде регионов России главы субъектов РФ уже отчитались о наборе необходимого количества участников специальной военной операции на Украине. Это произошло в Крыму, Бурятии и Хакасии.

Сейчас мобилизованные проходят боевое слаживание на учебных полигонах, где происходит комплектование соединений.

Некоторых россиян волнует вопрос, завершится ли частичная мобилизация после того, как глава региона или военный комиссар объявили о завершении набора.

По словам специалистов официального государственного портала «Объясняем.рф», мобилизация в России завершится только по решению президента страны Владимира Путина.