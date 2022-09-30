В гордуме обсудили изменения в работе из-за мобилизации

В пятницу, 30 сентября, на сессии гордумы депутаты обсудили работу администрации в период частичной мобилизации.
Депутат Алексей Иванов поинтересовался, предвидятся ли какие-либо изменения в деятельности пензенских органов власти.
«Они уже есть», - сообщил глава Пензы Владимир Мутовкин, не уточнив при этом, какие именно.
Мэр Александр Басенко напомнил народным избранникам, что мобилизация и деятельность органов власти регулируются федеральным законом.
«Государственной думой достаточно оперативно принимаются поправки в законодательство. Все эти поправки на территории Пензы будут так же работать, как и на территории всей страны», - отметил Басенко.