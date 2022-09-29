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Общество

Пензенцы присоединились к акции «Литературный диктант»

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Ровно один час и ни минутой больше отвели на написание Литературного диктанта. Пензенцы поддержали международную просветительскую акцию. Она проводится во второй раз по инициативе мурманской научной библиотеки.

«Это тест - 20 вопросов с выбором ответа, есть открытые, где нужно самому написать правильный ответ. Вопросы - по литературе, по русским классическим произведениям и современным, включают в себя литературные понятия, базовые термины», - рассказала куратор просветительской акции Екатерина Аксенова.

В пензенской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открыли две площадки. За парты сели старшеклассники арбековских школ.

«Я люблю читать, пришел, чтобы проверить свои знания, мне интересно. Думаю, в будущем мне это может пригодиться и, возможно, я буду когда-нибудь учиться в гуманитарном вузе», - сообщил участник акции Григорий Сапожников.

«О проведении Литературного диктанта нам сообщили заранее, поэтому у нас было время более тщательно изучить русскую литературу и подготовиться. Для меня сложным было, наверное, запомнить годы жизни писателей, какие-то конкретные моменты из книг», - поделилась участница акции Ксения Тимошина.

Во время выполнения заданий пользоваться словарями, справочниками, интернетом запрещалось. Результаты станут известны через несколько дней. Церемония награждения отличников и хорошистов состоится в Лермонтовке 6 октября.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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