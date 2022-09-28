Общество

За сутки выписали почти тысячу перенесших коронавирус пензенцев

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На среду, 28 сентября, в Пензенской области число случаев коронавирусной инфекции достигло 209 375.

За сутки прибавилось 599 заразившихся, 42 человека госпитализировано, сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (235 случаев инфекции), Пензенский (102), Сердобский, Каменский (по 46), Белинский (25), Башмаковский (23), Никольский (20), Лопатинский (15), Бессоновский (13), Иссинский (10) районы.

Менее 10 заразившихся выявили в Тамалинском районе, ЗАТО Заречный (по 9), Колышлейском (8), Мокшанском, Малосердобинском, Лунинском (по 7), Бековском (5), Пачелмском (4), Шемышейском, Нижнеломовском, Кузнецком (по 2), Камешкирском, Городищенском (по 1) районах.

За сутки медики выписали 966 пациентов и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровевших - 197 427, умерших - 6 069, добавили в оперативном штабе.

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