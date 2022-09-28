Взыскание долгов с мобилизованных временно приостановят

28.09.2022 | 17:45

В среду, 28 сентября, в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что взыскание долгов с мобилизованных граждан временно приостанавливается.

Для этого на призывных пунктах военкомата требуется написать соответствующее заявление.

«В этих целях там будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России», - рассказали в ФССП РФ.

Ранее сообщалось, что мобилизованным, контрактникам, участникам специальной военной операции (СВО), членам их семей предоставят кредитные каникулы.

Эти категории граждан вправе приостановить исполнение своих обязательств по договорам, которые заключены до дня мобилизации, подписания контракта, участия в СВО.