В треть многоквартирных домов Пензы поступило тепло

28.09.2022 | 14:37

В Пензе растет число домов, подключенных к теплу. По данным городской администрации на день 28 сентября, ресурс поступает в 1 165 многоквартирных домов из 3 005.

Для сравнения: на вечер 27-го числа эта цифра равнялась 776.

«Тепло поступило в 44 школы, 56 детских садов, три учреждения дополнительного образования, 36 объектов здравоохранения, из них 14 стационаров. Кроме того, отапливаются объекты городского управления культуры - 17 (30%), комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике - 4 (22%), социального управления - 4 (4%), министерства труда и соцзащиты области - 2 (33%), министерства культуры области - 1 (7%), министерства спорта области - 8 (57%)», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Управлении по делам ГОЧС г. Пензы заявили, что теплоноситель подается в рабочем порядке.

Ресурс поступит во все объекты города до 5 октября включительно. В целом по Пензенской области - до 7 октября.