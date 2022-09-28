Назван срок завершения подключения тепла в Пензенской области

28.09.2022 | 10:17

В Пензенской области включено 55 источников теплоснабжения (87%). Такие данные министр ЖКХ и ГЗН региона Михаил Панюхин сообщил на брифинге в среду, 28 сентября.

В целом в регионе отопление поступает в 409 школ (85%), 272 детских сада (78%), 563 медицинских учреждения (81%), 342 учреждения культуры (67%), 66 спортивных сооружений (67%).

Кроме того, ресурс подается в 1 556 жилых домов из 4 240 (36,7%).

Процесс подключения к теплу всех объектов должен завершиться до 7 октября.

Работы по монтажу трубопроводов выполнены не везде, на 27 сентября готовность составляет 86%.

«Подрядным организациям поставлена задача завершить работы по монтажу трубопроводов отопления и ГВС внутриквартальных сетей до 7 октября с выполнением работ по благоустройству до ноября», - уточнил Михаил Панюхин.