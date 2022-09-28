Общество

В Пензе жены мобилизованных пожаловались на нарушение прав

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В кабинете, расположенном на 1-м этаже строения на Советской, 4, развернут центр содействия гражданам, чьи права были нарушены при частичной мобилизации. В последние дни дозвониться сюда непросто, номер практически всегда занят, а в коридоре часто стоят женщины с грустными глазами.

«Мужу 44 года, он не совсем подходит по здоровью - травма после аварии. Вчера его призвали, и он там - в один день», - рассказала пензячка.

«Мужу 42 года сегодня исполнилось. В таблицах, которые мы видим по телевидению, написано: сержанты призываются до 35 лет. А он младший сержант, дома его уже нет», - пожаловалась горожанка.

«Моего мужа тоже призвали по мобилизации, ему 47 лет будет в ноябре. Документально подтверждено, что у него три спинные грыжи и еще сопутствующие заболевания», - сообщила женщина.

Информация, поступившая от жалующихся, не всегда подтверждается, но центр - то место, где точно примут, выслушают и дадут совет.

За последние дни сюда поступило 250 обращений. Большая часть связана с возрастом мобилизованных - такие направляют в столицу. Другие жалобы касаются невозможности прохождения военно-врачебной комиссии - эти чаще поступают из небольших населенных пунктов.

«В Пензе вы все пройдете», а, приехав в Пензу, они такой возможности не имеют, находясь уже на пункте мобилизации. С военным комиссариатом мы отработали порядок действий в такой ситуации», - отметил руководитель исполкома ОНФ в Пензенской области Олег Куроедов.

По его словам, есть жалобы от двух студентов-очников. В семьи удалось вернуть семерых жителей региона, ошибочно попавших в число мобилизованных.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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