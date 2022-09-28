Общество

Евлампиевскую усыпальницу в Пензе хотят достроить в декабре

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Евлампиевскую усыпальницу уже хорошо видно из-за забора, а в декабре ее планируют достроить. Это будет небольшая церковь, примыкающая к Спасскому собору. Она здесь существовала начиная с XIX века, а потом часовню разрушили вместе со всем ансамблем. Впоследствии при раскопках нашли сохранившуюся часть фундамента. И вот храм возрождают.

«Проделана уже огромная работа, полностью закончен нулевой цикл, сейчас начали уже воздвижение стен выше нулевой отметки, уже около 8 метров подняли. Надеемся, что к концу года часовня будет практически полностью завершена. По крайней мере, будут стоять купол, окна, двери», - сообщил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

В 1819 году в Пензе впервые умер правящий архиерей. Тогда пост занимал Иннокентий, ставший впоследствии местным святым. В XIX веке его решили похоронить под правым алтарем Спасского собора. К месту упокоения постоянно шли верующие, и им не хватало места.

«В 1880 году было решено пристроить при входе церковь-усыпальницу, где можно было эти панихиды служить и где были бы похоронены следующие архиереи», - рассказал древлехранитель Пензенской епархии Евгений Белохвостиков.

Впоследствии в усыпальнице хоронили преемников Иннокентия.

История возрождения часовни вышла непростой. Храм начали строить летом 2020-го. Судя по информационным щитам того времени, окончание работ намечалось через год - в 2021-м. Но у подрядчика возникли финансовые проблемы, все остановилось. Теперь здесь занят уже другой застройщик. В будущем предназначение здания не изменится.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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