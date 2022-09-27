Общество

Минздрав дал советы пензенцам с повышенной тревожностью

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Министерство здравоохранения Пензенской области дало рекомендации жителям региона, испытывающим стресс и тревожность.

«Тревожность - это психологическая особенность человека. Триггеры для тревожности у всех разные:

- генетические факторы;

- особенности воспитания и семейной истории;

- перенесенный психотравмирующий опыт;

- психологические особенности личности: склонность к гиперконтролю, перфекционизму, низкая самооценка и т. д.;

- неадекватный режим дня: недостаток сна, низкая физическая активность;

- употребление крепкого чая, кофе;

- несбалансированное питание», - перечислили в пресс-службе минздрава.

Главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов пояснил: иногда, чтобы справиться с излишней тревожностью, надо просто адекватно выстроить режим дня, высыпаться и больше двигаться.

«Достаточные физические нагрузки, например ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, способны снять общее напряжение и разгрузить нервную систему», - отметил невролог.

Доктора также советуют снизить активность в соцсетях.

«При просмотре новостных лент, развлекательного контента мозгу приходится постоянно обрабатывать большой поток информации, а настоящего отдыха не наступает. Соцсети заставляют нас сомневаться в своих способностях, сравнивать свою жизнь с окружающими, что приводит к повышению уровня тревоги», - говорится в карточках минздрава.

Кроме того, стоит научиться дыхательным упражнениям, а при сильном стрессе обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

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