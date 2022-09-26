В Сосновоборском районе сменился главный прокурор

26.09.2022 | 17:08

В Пензенской области назначен прокурор Сосновоборского района. Должность занял 32-летний младший советник юстиции Михаил Мартынов.

Соответствующий приказ Генерального прокурора РФ был подписан в понедельник, 26 сентября.

«Михаил Сергеевич родился в 1990 году в Кузнецке. В 2012-м окончил обучение в Саратовской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция». В ноябре 2012-го был принят на службу в прокуратуру Ульяновской области, где состоял в должностях помощника прокурора Новомалыклинского района, помощника прокурора Димитровграда Ульяновской области.

С 2016 по 2017 год Мартынов М. С. проходил военную службу, после которой в сентябре 2017-го принят на службу в прокуратуру Пензенской области и назначен на должность заместителя прокурора Сосновоборского района», - рассказала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Мартынов поощрялся прокурором Пензенской области за примерное исполнение служебных обязанностей.

Не женат.

Также в сентябре был назначен прокурор Земетчинского района, им стал 29-летний Максим Ульянкин.