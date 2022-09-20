Прокурором Земетчинского района стал 29-летний Максим Ульянкин

В Пензенской области назначили нового прокурора Земетчинского района. Им стал 29-летний юрист первого класса Максим Ульянкин.
Соответствующий приказ о назначении Генеральный прокурор РФ подписал 19 сентября.
«Ульянкин Максим Андреевич родился в 1993 году в Пензе. В 2015 году окончил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «юриспруденция». В сентябре 2015-го принят на службу в прокуратуру Пензенской области», - сообщила старший помощник руководителя прокурора региона Светлана Артамонова.
Ульянкин в разное время был помощником прокурора Сердобского района, помощником прокурора Ленинского района г. Пензы.
Последнее место работы (с ноября 2019 года) - прокуратура Лунинского района, там он занимал должность заместителя руководителя.
«За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области. Не женат», - добавила Светлана Артамонова.
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penzainform.ru писал(a):ну тк,естественно.