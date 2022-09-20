Прокурором Земетчинского района стал 29-летний Максим Ульянкин

20.09.2022 | 13:40

В Пензенской области назначили нового прокурора Земетчинского района. Им стал 29-летний юрист первого класса Максим Ульянкин.

Соответствующий приказ о назначении Генеральный прокурор РФ подписал 19 сентября.

«Ульянкин Максим Андреевич родился в 1993 году в Пензе. В 2015 году окончил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «юриспруденция». В сентябре 2015-го принят на службу в прокуратуру Пензенской области», - сообщила старший помощник руководителя прокурора региона Светлана Артамонова.

Ульянкин в разное время был помощником прокурора Сердобского района, помощником прокурора Ленинского района г. Пензы.

Последнее место работы (с ноября 2019 года) - прокуратура Лунинского района, там он занимал должность заместителя руководителя.

«За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области. Не женат», - добавила Светлана Артамонова.