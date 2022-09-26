Участок дороги на улице Урицкого открыли для движения

26.09.2022 | 19:31

Уложились в срок, по крайней мере с проведением земляных работ. На улице Урицкого готовились к открытию движения. С 23 сентября по ней был ограничен проезд автомобильного транспорта: компания проводила врезку в существующие сети. С задачей справились, теперь прибирают за собой.

Для автомобилистов закрывали небольшой участок протяженностью 60 метров. С улицы Максима Горького нельзя было повернуть налево и со Славы - направо. В понедельник, 26 сентября, в центре поехали.

Хотя движение по улице Урицкого открыли, работы будут считаться выполненными только после того, как на месте, где производили вскрытие дороги, уложат выравнивающий слой асфальта.

Восстановить благоустройство на улице Урицкого должны до 30 сентября. А пока на существующие неровности указывают знаки ограничения скорости и производства дорожных работ.