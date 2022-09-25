В Пензе продолжается борьба с арт-объектом на Фонтанной площади

25.09.2022 | 11:40

В Пензе сотрудники регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и истории культуры вручили замминистру образования Оксане Милаевой обращение с просьбой убрать «Радушного кентавра» с Фонтанной площади.

Об этом они рассказали на странице общества в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты привели несколько аргументов своей позиции.

«Арт-объект вызывает известные претензии среди горожан, в том числе и у родителей, волнующихся за психику своих детей. Он попадает в охранные зоны трех объектов культурного наследия (М. Горького, 37, Кирова, 49, Московская, 39). Градостроительные регламенты в этих зонах составлены таким образом, что допускают установку только информационных конструкций либо мемориалов, посвященных историческим личностям или датам. «Кентавр» не относится к перечисленным категориям», - указывается в посте.

В обоснование того, что установка арт-объекта вызвала негативную реакцию у многих горожан, специалисты привели данные опроса. Его провела группа «Сурский круг». Респондентами выступили 1 362 человека, 87,25% из них проголосовали за демонтаж «Кентавра».

«Установка в городе объектов, по которым не существует консенсуса, объектов, раскалывающих общество, недопустима. Тем более она недопустима в том случае, когда на это тратятся бюджетные деньги. Надругательство над здравым смыслом должно всё-таки прекратиться», - подчеркнули специалисты.

В пензенском отделении ВООПИК надеются, что Оксана Милаева сможет убедить чиновников в необходимости убрать «Кентавра» с Фонтанной площади.

Арт-объект «Радушный кентавр» появился на Фонтанной площади в Пензе в 2020 году. Он обошелся городу почти в 2 млн рублей.