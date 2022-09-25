Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 сен 2022|12:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензе продолжается борьба с арт-объектом на Фонтанной площади

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензе сотрудники регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и истории культуры вручили замминистру образования Оксане Милаевой обращение с просьбой убрать «Радушного кентавра» с Фонтанной площади.

Об этом они рассказали на странице общества в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты привели несколько аргументов своей позиции.

«Арт-объект вызывает известные претензии среди горожан, в том числе и у родителей, волнующихся за психику своих детей. Он попадает в охранные зоны трех объектов культурного наследия (М. Горького, 37, Кирова, 49, Московская, 39). Градостроительные регламенты в этих зонах составлены таким образом, что допускают установку только информационных конструкций либо мемориалов, посвященных историческим личностям или датам. «Кентавр» не относится к перечисленным категориям», - указывается в посте.

В обоснование того, что установка арт-объекта вызвала негативную реакцию у многих горожан, специалисты привели данные опроса. Его провела группа «Сурский круг». Респондентами выступили 1 362 человека, 87,25% из них проголосовали за демонтаж «Кентавра».

«Установка в городе объектов, по которым не существует консенсуса, объектов, раскалывающих общество, недопустима. Тем более она недопустима в том случае, когда на это тратятся бюджетные деньги. Надругательство над здравым смыслом должно всё-таки прекратиться», - подчеркнули специалисты.

В пензенском отделении ВООПИК надеются, что Оксана Милаева сможет убедить чиновников в необходимости убрать «Кентавра» с Фонтанной площади.

Арт-объект «Радушный кентавр» появился на Фонтанной площади в Пензе в 2020 году. Он обошелся городу почти в 2 млн рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте