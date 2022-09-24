Сетевое издание|18+|Суббота|24 сен 2022|20:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Стало известно о мобилизации граждан с проблемами со зрением

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Жителям Пензенской области рассказали, подлежат ли мобилизации люди, не годные для службы по состоянию здоровья. Ответ на вопрос, станут ли проблемы со зрением препятствием для призыва, публиковали в группе «Объясняем. Пензенская область» во «ВКонтакте».

«В военном комиссариате пояснили, что граждане, имеющие отсрочку по состоянию здоровья, также могут быть мобилизованы в добровольном порядке, либо при необходимости», - сообщили пензенцам.

Правда, проходить службу такие призывники будут не в боевых подразделениях, а в подразделениях тыла, материально-технического обеспечения и т. д.

Ранее стало известно, что в военном комиссариате Пензенской области открыли горячую линию для граждан, желающих получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Жители региона могут обратиться за разъяснениями по номеру 8 (8412) 68-84-96.

Помимо горячей линии, узнать необходимую информацию можно непосредственно в военкоматах по месту прикрепления, номера телефонов опубликованы здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте