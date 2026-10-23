Пензенского чиновника отстранили от работы из-за задержанной оплаты

Общество

Пензенского чиновника отстранили от работы из-за задержанной оплаты
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Администрация Кондольского сельсовета нарушила законодательство в сфере закупок. Это выявила прокурорская проверка.

В марте 2026 года администрация заключила с подрядчиком договор по уборке снега на дорогах местного значения. Работы были выполнены, заказчик принял их, однако своевременно не оплатил.

«При этом в 2025 году глава администрации уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

В отношении должностного лица возбудили административное дело. После его рассмотрения чиновника дисквалифицировали на 1 год.

В феврале 2026 года снегом занесло дорогу, соединяющую села План и Карновар Неверкинского района. Проезд автомобилей и школьных автобусов по ней оказался закрыт. После вмешательства прокуратуры дорогу расчистили.

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