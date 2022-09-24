Пензенцы о провалах: Таких ловушек становится все больше

24.09.2022 | 18:30

Провалы в Пензе добрались и до тротуаров. Пешеходы смело шагают мимо приличных размеров ямы, появившейся возле остановки «Рембыттехника», не боясь оказаться под землей. Если заглянуть вглубь «черной дыры», становится понятно, что толщина асфальта - всего несколько сантиметров, а под ним - пустота.

Тем временем углубления уже образовались и на проезжей части. В любой момент дорожное покрытие может обрушиться. Водители общественного транспорта с риском забирают и высаживают здесь пассажиров.

Молодежь, проводящая дни и ночи на просторах интернета, просмотрела в социальных сетях не один десяток постов, связанных с таким явлением в Пензе.

«Отвратительно. Дорожники не делают. Очень опасно», - выразили мнение горожане.

Представители старшего поколения согласны с молодыми: таких ловушек на дорогах областного центра с каждым днем становится все больше.

«А ночью? А свет? А люди, может, плохо видят? Да что люди - может дождем замыть, и пойдет на проезжую часть. И это не единственное место, хочу сказать», - отметила пензячка.

В «Наших новостях» 11 канал неоднократно рассказывал о подобных случаях. Асфальт буквально на глазах исчезал на проспекте Строителей, на улице Урицкого, главная пешеходная зона Пензы тоже проваливалась.

Один из последних случаев - в Заводском районе: на улице Германа Титова, прямо под окнами администрации Октябрьского района, из-за коммунальной аварии несколько машин едва не ушли под землю.