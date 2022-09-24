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Общество

Пензенский военком предупредил об ужесточении ответственности

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В связи с началом частичной мобилизации принят закон, ужесточающий уголовную ответственность за военные преступления. Введен набор новых статей.

«Добровольная сдача в плен - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, мародерство - от 6 до 15 лет, уклонение от обязанности военной службы путем симуляции болезни - от 5 до 15 лет, самовольное оставление части или неявка по повестке - до 10 лет. Период мобилизации, военного положения и военного времени считается отягощающим обстоятельством при совершении данных преступлений», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Граждане России, призванные в армию по мобилизации, автоматически приобретают статус военнослужащих-контрактников - с соответствующим материальным обеспечением.

«Денежные средства перечисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут полностью или частично переводиться членам его семьи», - уточнил военком.

Во время службы в районах проведения специальной военной операции также предусмотрены соответствующие выплаты.

«Рядовой матрос будет получать от 200 тысяч рублей, младший офицер, лейтенант - от 234 тысяч. Также они будут пользоваться всеми социальными гарантиями (медицинское обеспечение, обязательное государственное страхование, дополнительные льготы, гарантии и компенсации)», - пояснил Андрей Сурков.

Отдельно обозначено дополнительное материальное стимулирование. За каждую подбитую бронемашину мобилизованный получит 50 тысяч рублей, а за уничтоженный танк или самолет - 300 тысяч.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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