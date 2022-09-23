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Общество

В Пензе готовятся к празднованию Дня учителя

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В 2022 году в Пензенской области День учителя будут отмечать 7 октября. Распоряжение об организации торжественной церемонии подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Празднование пройдет на базе «Пензаконцерта» с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил. Начало в 13:00.

Организатором мероприятия выступит минобр, минкульту поручено подготовить сценарий торжества, обеспечить техническое и звуковое сопровождение. УМВД рекомендовано обеспечить правопорядок и безопасность участников.

Традиционной частью праздника, как правило, является обновление Галереи почета работников образования. В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией эту церемонию в Учительском сквере проводить не стали, чтобы не рисковать здоровьем педагогов.

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