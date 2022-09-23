Первый спортивный комментатор области отметил двойной юбилей

23.09.2022 | 20:58

«Мама моя говорит: «Иди-ка сюда, ты послушай, это ведь Женя!» Так что в первый раз его комментарий обнаружила его теща», - рассказала супруга Евгения Андросова Маргарита.

Произошло это 50 лет назад. Евгений Андросов - первый спортивный комментатор Пензенской области отмечает двойной юбилей: 85 лет со дня рождения и полвека работы на местном телевидении, радио, в «Молодом ленинце», причем трудился Евгений Владимирович внештатным корреспондентом. Основная его деятельность была связана с космическим производством - он руководил отделом НИИФИ.

«Я спал по четыре-пять часов и занимался. Чтобы быть в курсе, быть эрудитом, я выписывал пять газет, три журнала и все это успевал перечитывать, вырезать. Ездил в командировки - все это с собой. Я не бегал по пивнушкам, занимался все время самообразованием и писал сценарии ночами», - отметил Евгений Андросов.

Он взял интервью у Николая Смаги - первого призера Олимпийских игр из Пензенской области, в 1968 году в Мексике выигравшего серебро в спортивной ходьбе на 20 километров.

Евгений Владимирович снял серию программ о тренере по прыжкам в воду Борисе Клинченко, после чего произошел просто наплыв детей в секцию. Спустя несколько лет имя его воспитанницы Ирины Калининой, победительницы в прыжках с 3-метрового трамплина на главных Играх планеты в Москве, стало известно на весь мир.

Но особенной любовью у Андросова всегда пользовались баскетбол и хоккей. В Челябинске, откуда он родом, был победителем среди вузов в этих видах спорта.

«Когда я сюда приехал, уже здесь был основным игроком в сборной области по баскетболу у знаменитого тренера Швама», - подчеркнул Андросов.

Секретом успеха в репортажах со стадионов он считает комментирование, а не информирование.

«Болельщики ждут от тебя растолкования с точки зрения тактики и так далее. Мои первые шаги - комментарии со стадиона дизельного завода: холодища, неотапливаемая будка», - поделился воспоминаниями Евгений Владимирович.

Последние 20 лет Андросов занимается популяризацией пензенского бильярда, и во многом с его подачи такой спорт вышел из тени. В Пензе есть многократные чемпионы страны и престижных международных турниров.