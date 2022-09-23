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Общество

Пензенцам объяснили, кто может выезжать за рубеж при мобилизации

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Пензенцы, не получившие повестки из военкомата, могут перемещаться как по стране, так и по миру в период частичной мобилизации.

О такой возможности руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила в своем телеграм-канале поздним вечером в четверг, 22 сентября.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент: если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», - заявила она.

При необходимости за уточнениями пензенцы могут обратиться в военкомат, к которому приписаны.

22 сентября министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ», что запрет на выезд из региона не вводился.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Ранее в Минобороны РФ пояснили: те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

Не будут привлекаться забронированные граждане (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности), признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери, кроме них, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

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