Общество

Стало известно, запрещено ли пензенцам выезжать из региона

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В Пензенской области не вводится запрет на выезд из региона. Об этом в четверг, 22 сентября, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Василий Ложкин.

«Все мероприятия организуются в соответствии с планом проведения частичной мобилизации, подготовленным военным комиссаром. Работа ведется в плановом порядке, в соответствии с федеральным законодательством. Перегибы не допускаются. Сложностей хватает, решаем», - заявил чиновник.

Что касается количества мобилизуемых запасников, то его Василий Ложкин называть не стал, подчеркнув, что такая информация, как правило, разглашается уже после отправки граждан.

«Сколько надо будет, столько и отправим. Число определит окружной штаб», - отметил он.

Частичная мобилизация была объявлена Президентом РФ Владимиром Путиным с 21 сентября. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, требуется призвать 300 000 человек.

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