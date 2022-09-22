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Общество

В Пензе месячник по благоустройству продлится до 22 октября

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Муниципальным предприятием «Пензавтодор» закуплено оборудование для уборки пешеходных дорожек.

12 сентября в Пензе стартовал месячник по благоустройству. Продлится он до 22 октября. Основная нагрузка по уборке возложена на коллектив муниципального предприятия. Территории Ленинского района уделяется повышенное внимание - все-такие «сердце» областного центра.

«В общем - 30 человек. Кто-то занимается уборкой скверов, кто-то - вырезкой», - сообщил мастер МБУ «Пензавтодор» Александр Филяев.

«Более 1 000 саженцев будут высажены нашим предприятием совместно с районными администрациями, дошкольными учреждениями», - рассказал заместитель руководителя МБУ «Пензавтодор» Андрей Денискин.

Готовят посадочный материал и места, где будут производить озеленение. Санитарные пятницы, субботники - в рамках осенней уборки запланировано много мероприятий. В администрациях работают и по обращениям жителей.

«До конца октября мы косим, убираем мусор в любую погоду, будем продолжать работы по благоустройству района», - отметил заведующий сектором отдела благоустройства администрации Октябрьского района г. Пензы Сергей Калашников.

Убираются все. Например, студенты IT-колледжа вышли на подмогу - приводят в порядок газоны.

«Призываю всех жителей города, все общественные организации, муниципальные, государственные, чтобы не остались в стороне и помогли убрать город, подготовить его к зиме», - обратился к пензенцам Андрей Денискин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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