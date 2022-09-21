Общество

В Пензенской области издано распоряжение о военной подготовке

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В Пензенской области издано распоряжение о подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ.

Документ, датированный 20 сентября и подписанный председателем правительства Николаем Симоновым, опубликовали на сайте кабмина.

В соответствии с распоряжением, областному военному комиссариату рекомендовано обеспечить руководство и контроль за полнотой и качеством подготовки граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в образовательных учреждениях ДОСААФ, а также обеспечить информирование правительства о ходе работы.

Местному отделению ДОСААФ рекомендовано обеспечивать организацию и качественное выполнение подведомственными образовательными организациями установленного штабом Центрального военного округа задания на подготовку граждан.

Частичная мобилизация была объявлена утром 21 сентября. Ранее стало известно, что конкретных данных о количестве призывников, которые должны быть направлены для прохождения службы от региона, Министерство обороны РФ пока не присылало. Когда ситуация прояснится, военком выступит с обращением к населению.

«После этого информация о подлежащих призыву гражданах будет доведена до руководителей предприятий (представители военкомата посетят предприятия и передадут необходимые сведения), в свою очередь руководители предприятий доведут ее до своих сотрудников», - объяснил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

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