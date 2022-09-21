В Пензе подвели итоги летней оздоровительной кампании

21.09.2022 | 20:29

По осени детей считают - отдохнувших в загородных и пришкольных лагерях. Летняя оздоровительная кампания в регионе завершена и прошла на достойном уровне, сделали вывод за заседании межведомственной комиссии.

«В летний период у нас не было ни одного грубого нарушения. Большое всем спасибо», - отметил 1-й заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

В мэрии чествовали тех, кто летом организовывал досуг детей и подростков. В числе награждаемых - методист городского дома творчества Галина Молева. Она набирала педотряд и готовила программу каждой смены муниципального лагеря.

«Строитель» - это особая атмосфера. Девиз нашего лагеря - «Друзья в «Строителе» - друзья навсегда», и это лето прошло под девизом «Строитель» - территория развития». У нас очень преобразился лагерь, и дети это заметили», - сообщила методист Дома детского творчества № 1 г. Пензы Галина Молева.

Появились новое мини-футбольное поле и актовый зал.

Перемены произошли и в других лагерях - запущена программа по их ремонту во всех муниципальных образованиях. Члены комиссии отмечают, что в 2022 году спрос на загородный отдых возрос на 30%. В очереди на сайте лето58.ру было зарегистрировано свыше 9 000 претендентов на получение субсидированных путевок.

«Около 40%, чуть поменьше. Мы не смогли обеспечить всех желающих, чтобы они отдохнули в загородных оздоровительных лагерях. Проблема есть», - рассказал председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

В пришкольных лагерях под присмотром педагогов провели лето чуть больше 10 000 мальчишек и девчонок. На 2023 год рассматривается вариант работы и августе.

«В школе № 19 у нас отдыхали и дети, прибывшие с территории Донецкой Народной Республики», - отметила заместитель начальника Управления образования г. Пензы Елена Петросова.

Подростки не только отдыхали, но и имели возможность поработать. На трудоустройство несовершеннолетних из городского бюджета выделили 2 млн рублей.