Режим работы светофора на ГПЗ назвали оптимальным

21.09.2022 | 09:08

В ближайшее время пензенцам не стоит ждать решения проблемы с заторами в микрорайоне ГПЗ-24. Это следует из ответа представителей городской администрации на жалобу, опубликованную на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Когда и как будет решаться вечный вопрос с пробками на улице Измайлова?» - поинтересовался подписчик главы региона.

По сообщению сотрудников мэрии, подрядная организация провела проверку и установила, что светофор на указанном участке работает по заданной программе в оптимальном режиме.

«В целях решения транспортной доступности жителей по ул. Антонова, ул. Измайлова разрабатывается проектная документация на строительство объектов: «Реконструкция улично-дорожной сети со строительством участка дороги, соединяющей ул. Антонова и ул. Измайлова» и «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Антонова - Измайлова, г. Пенза», - уточнили чиновники.

Сначала по проекту должны дать положительные экспертные заключения, после чего будут определены сроки его реализации, объем финансирования и программа, в рамках которой смогут провести строительство.