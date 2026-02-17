Объяснено отсутствие рекламы на крышах зданий Пензы

В Пензе совсем нет рекламы на крышах зданий, хотя она могла бы стать дополнительным источником доходов в бюджет. На это обратил внимание председатель гордумы Денис Соболев на заседании комиссии во вторник, 17 февраля.

Директор городской рекламной службы Вадим Муравлев пояснил, что присутствие вывесок на крышах допускается на определенных условиях. Так, если они располагаются на зданиях торговых центров, то разрешены названия только самих ТЦ, а не мелких арендаторов.

«Как источник дохода они не рассматриваются, так как это информационные конструкции», - уточнил Муравлев.

Непосредственно рекламные вывески на крышах в Пензе запрещены.

По словам Вадима Муравлева, это позиция архитекторов, таковы градостроительные нормы.

«Они испортят вид города, располагаясь в хаотичном порядке на крышах зданий», - резюмировал директор рекламной службы.