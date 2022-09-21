Общество

Православные пензенцы отметили Рождество Богородицы

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Рождество Богородицы - первый из великих праздников в новом церковном году. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, во время которых славят скромную женщину, подарившую миру Спасителя.

Считается, что Мария родилась в Назарете в семье праведников Иоакима и Анны. У супругов, доживших в любви и согласии до глубокой старости, не было детей. Однако Бог все-таки услышал их искренние молитвы и подарил им дочь, которой было предначертано изменить судьбу всего человечества. Ее образ очень почитаем среди православных верующих.

Согласно преданию, небесно-голубой - любимый цвет Богородицы, потому и облачение священнослужителей в этот день соответствующее. Один из символов Божией матери - роза, и ими на праздник украшают иконы.

«Церковь также призывает каждого христианина почитать своих престарелых родителей через заповедь Господню: «Чти отца своего и матерь свою, и благостен будешь и долголетен на земле», - отметил настоятель Успенского собора г. Пензы протоиерей Сергий Лоскутов.

С праздником Богородицы связана одна из народных примет: какой в этот день будет погода, такая осень и ждет всех впереди - до первых «белых мух».

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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