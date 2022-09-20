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Общество

В Пензе работники управления образования нарушили закон

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В Пензе восьмерых человек, имеющих отношение к городскому управлению образования, наказали за нарушение антикоррупционного законодательства.

Во время прокурорской проверки было установлено, что они подали недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семей.

К примеру, не указывались полученные доходы, не сообщалась информация об имеющихся банковских счетах.

«По представлению прокуратуры района начальнику управления приняты меры к устранению нарушений, 3 муниципальных служащих и 5 руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых управление осуществляет функции и полномочия учредителя, привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В августе стало известно, что аналогичные нарушение выявили и в Министерстве финансов Пензенской области. Пятеро госслужащих «забыли» указать в декларациях суммы от продажи автомобилей, доходы от ценных бумаг, поступления по гражданско-правовым договорам. Кроме того, обнаружились искаженные сведения о недвижимости.

Ранее нарушения антикоррупционного законодательства обнаружили также в Управлении федерального казначейства по Пензенской области и Управлении ЖКХ г. Пензы.

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