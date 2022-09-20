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Общество

В Пензе готовятся отмечать Рождество Пресвятой Богородицы

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В среду, 21 сентября, во всех храмах Пензы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, один из 12 великих праздников Русской православной церкви.

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском мужском монастыре (улица Спасо-Преображенская, 6а).

Служба начнется в 7:00 и продлится примерно 2-2,5 часа, уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

Накануне, 20-го числа, в Спасском кафедральном соборе (Соборная площадь) состоится всенощное бдение. Прихожан ждут к 17:00, служба займет 3-3,5 часа.

История праздника гласит, что у супругов Иоакима и Анны долгое время не было детей, несмотря на их праведный образ жизни и почитание Господа. Чтобы получить благословение, Иоаким ушел в пустыню и постился 40 дней и ночей, а Анна молилась о рождении ребенка. После этого к ним обоим сошел с небес ангел, сообщивший, что вскоре у пары родится дочь Мария, о которой заговорит весь мир.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

История праздника гласит, что у супругов Иоакима и Анны долгое время не было детей, несмотря на их праведный образ жизни и почитание Господа. Чтобы получить благословение, Иоаким ушел в пустыню и постился 40 дней и ночей, а Анна молилась о рождении ребенка. После этого к ним обоим сошел с небес ангел, сообщивший, что вскоре у пары родится дочь Мария, о которой заговорит весь мир.
Что за очередной бред он несёт?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Накануне, 20-го числа, в Спасском кафедральном соборе (Соборная площадь) состоится всенощное бдение.
Бздение-это хорошо,по православному.

Гость||

Как бы картинки не запотели.


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