Общество

Пензенцам оставили надежду на ремонт улицы Байдукова

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Житель Пензы в очередной раз обратил внимание чиновников на удручающее состояние проезжей части на улице Байдукова. Видео, снятое во время поездки, он опубликовал на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Есть такая «улица» Байдукова. Интересно знать, кто же компенсирует водителям убитые на ней подвески? Администрация довольствуется отписками, а между тем ездить по ней становится все невыносимее...» - констатировал мужчина.

На снятых им кадрах видно, что проезжая часть испещрена ямами разного размера и глубины. Они заполнены водой после дождя.

Представители городской администрации в ответ на жалобу сообщили, что участки дорог на улицах Чаадаева и Байдукова обслуживает учреждение «Пензавтодор» в рамках муниципального задания.

«Для рассмотрения возможности ремонта вышеуказанных дорог в 2023 году необходимо отправить письменное обращение в учреждение «Пензавтодор» (г. Пенза, ул. Буровая, 18, электронная почта penzavtodor58@mail.ru, телефон 57-49-95)», - разъяснили мужчине.

Летом 2022 года МУП «Пензадормост» (ныне преобразован в «Пензавтодор») оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги на улице Байдукова, 64, и нескольких других участках городских магистралей.

В июне мэрия сообщала, что проект реконструкции для указанной улицы уже разработан, однако возможность проведения работ рассмотрят только в случае, если удастся принять участие в федеральных и региональных программах.

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Источник — видео Максима Тихонова
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Гость||

«Оставь надежду, всяк сюда входящий», - написано на вратах ада. На той арке из труб, что на фото, впору разместить аналогичную надпись.

Гость||

Не надо там ничего ремонтировать. Туда большинство пензенцев не ездят, а ее название только периодически слышат в неблагополучных новостях.


Имя: Гость
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