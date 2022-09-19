Пострадавшему в пензенском детсаду ребенку выплатят компенсацию

В Пензе прокуратура проверила детский сад № 52, где 3 июня травму на прогулке получила 4-летняя воспитанница.
Девочка вместе с другими детьми играла на площадке. Малыши попытались самостоятельно закрыть песочницу крышкой, и палец ребенка оказался между досок. Педагог в это время отвлеклась на воспитанников и не видела, что происходит.
«Девочке был причинен открытый перелом ногтевой фаланги и пальца правой кисти со смещением, квалифицированный как вред здоровью средней тяжести», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал заместителя заведующей садом на 10 000 рублей. Воспитательницу привлекли к дисциплинарной ответственности.
Песочницы обезопасили.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора к детскому саду. В пользу пострадавшего ребенка с учреждения взыщут 282 000 рублей компенсации морального вреда.
Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.
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А почему зама оштрафовали , а не заведующую? Воспитала в тф сидела поди, ну теперь все скинутся на штраф , хехе!