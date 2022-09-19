Пострадавшему в пензенском детсаду ребенку выплатят компенсацию

19.09.2022 | 17:37

В Пензе прокуратура проверила детский сад № 52, где 3 июня травму на прогулке получила 4-летняя воспитанница.

Девочка вместе с другими детьми играла на площадке. Малыши попытались самостоятельно закрыть песочницу крышкой, и палец ребенка оказался между досок. Педагог в это время отвлеклась на воспитанников и не видела, что происходит.

«Девочке был причинен открытый перелом ногтевой фаланги и пальца правой кисти со смещением, квалифицированный как вред здоровью средней тяжести», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал заместителя заведующей садом на 10 000 рублей. Воспитательницу привлекли к дисциплинарной ответственности.

Песочницы обезопасили.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора к детскому саду. В пользу пострадавшего ребенка с учреждения взыщут 282 000 рублей компенсации морального вреда.

Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.