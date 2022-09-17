Пензенцев просят поделиться теплыми вещами с нуждающимися

17.09.2022 | 13:32

Центр гуманитарной помощи Пензенской епархии объявляет сбор осенних и зимних вещей для эвакуированных и малоимущих семей.

Принимается обувь и верхняя одежда (куртки, пуховики, пальто, комбинезоны и прочее). Особенно сильна потребность в женской одежде больших и очень больших размеров, женской обуви на широкую ногу 39-41 размера.

Также нужны мужская одежда всех размеров и обувь 43-45-го.

Принимаются и вещи на мальчиков-подростков. «Одежда молодежного дизайна, но взрослых размеров, ведь зачастую у парней в 14-16 лет рост уже 180 см, широкие плечи и 43-й размер ноги», - уточнили в пресс-службе епархии.

Вещи должны быть чистыми и целыми, с действующими «молниями», с полным набором пуговиц и прочих застежек, без дырок и катышков; обувь - не стоптанная, с целой подошвой. Это требование объясняется тем, что нуждающимся людям просто не на что вывести пятно, поменять замок или отремонтировать сапоги.

Нижнее белье, носки, колготки принимаются только новые - по санитарно-гигиеническим соображениям.

Осеннюю и зимнюю одежду и обувь с пометкой «Для центра гуманитарной помощи» можно принести в любой храм.

По всем вопросам оказания финансовой, продуктовой, вещевой помощи следует звонить в отдел социального служения и милосердия Пензенской епархии по телефону 8 (929) 767-21-95.