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Общество

В Богословке осмотрят дорогу, оказавшуюся в частной собственности

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В правительстве Пензенской области отреагировали на обращение жителя села Богословка Александра, который рассказал о безвыходной ситуации.

«Несколько лет назад на улице Солнечной (теперь это дома от 173-го до 164-го) выдавались участки для многодетных семей. Жители своими силами сделали дорогу, пользовались ею много лет, зимой муниципалитет ее чистил, мусоровоз забирал мусор, однако во вторник как гром среди ясного неба грянула беда», - рассказал пользователь Александр К., приложив фото.

Как оказалось, дорога проходит по чьим-то земельным участкам. Кто-то из собственников перекрыл движение, выставив большие камни, доски и даже съемную часть фургона. К домам теперь можно подъехать только по полевой дороге, состояние которой оставляет желать лучшего.

«Специалистами администрации Пензенского района и администрации Богословского сельсовета на 20 сентября запланирован выезд с целью определения места, где должна проходить дорога по улице Солнечной в селе Богословка для дальнейшей ее отсыпки и с целью определения границ земельного участка собственника и границ муниципальной земли», - ответил представитель регионального правительства.

С Александром пообещали согласовать время выезда на объект.

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Гость||

Через год пусть приедут, чё там торопиться?

Гость||

Приедут и скажут "разбирайтесь сами"


Имя: Гость
Комментарий:

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